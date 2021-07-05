Ёмкость рынка поглощений в этом году превзойдёт показатели предыдущих лет
Процесс рассмотрения сделки NVIDIA по поглощению Arm за $40 млрд начался ещё в прошлом году, но вряд ли завершится к концу текущего. AMD свою покупку Xilinx за $35 млрд в эквивалентном количестве акций намеревается завершить в текущем году. В целом, как отмечает Seeking Alpha со ссылкой на экспертов PWC, за прошедшее с начала этого года уже было объявлено о более чем 50 сделках на сумму $5 млрд и более, а это позволяет говорить о превышении результата предыдущего года.
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По состоянию на конец мая в мире было объявлено о сделках по слиянию и поглощению на общую сумму $1,4 трлн. Возможно, текущий год обойдёт по объёму сделок многие из предыдущих лет. Технологическим гигантам будет сложнее одобрять сделки в новых условиях, поскольку внимание антимонопольщиков всего мира к их деятельности заметно возросло, но прочие компании в этом отношении чувствуют себя достаточно спокойно. Смена власти в США завершена, установлены понятные правила игры, теперь количество сделок может увеличиться. Активность в этой сфере не снизится и в 2022 году, как считают аналитики.
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