Пикап Tesla Cybertruck научится подруливать задними колёсами
Электрический пикап Hummer EV получил возможность прямолинейного смещения по диагонали за счёт подруливающих задних колёс, производитель заявил, что эта функция очень пригодится на бездорожье. Поскольку Tesla ещё не приступила к серийному производству своих пикапов Cybertruck, у неё есть возможность добавлять новые функции. По информации Electrek, Илон Маск (Elon Musk) хоть и не сдержал обещание рассказать о всех особенностях серийной версии Cybertruck до конца второго квартала, на уходящей неделе заявил, что электромобиль получит подруливающие задние колёса.
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Будут ли они имитировать траекторию движения краба, как в случае с Hummer EV, пока сказать сложно, но глава Tesla пообещал, что радиус разворота за счёт этого удастся сократить. Колёса на передней и задней оси будут поворачиваться в разные стороны, что облегчит маневрирование в стеснённом пространстве. Следует признать, что именно в сегменте внедорожных электромобилей производители чаще всего идут на эксперименты с возможностями трансмиссии. Американская компания Lordstown Motors, например, планирует встроить в каждое колесо пикапа Endurance отдельный электромотор.
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