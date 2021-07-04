Электрический пикап Hummer EV получил возможность прямолинейного смещения по диагонали за счёт подруливающих задних колёс, производитель заявил, что эта функция очень пригодится на бездорожье. Поскольку Tesla ещё не приступила к серийному производству своих пикапов Cybertruck, у неё есть возможность добавлять новые функции. По информации Electrek, Илон Маск (Elon Musk) хоть и не сдержал обещание рассказать о всех особенностях серийной версии Cybertruck до конца второго квартала, на уходящей неделе заявил, что электромобиль получит подруливающие задние колёса.

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Источник изображения: Ruetir

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Будут ли они имитировать траекторию движения краба, как в случае с Hummer EV, пока сказать сложно, но глава Tesla пообещал, что радиус разворота за счёт этого удастся сократить. Колёса на передней и задней оси будут поворачиваться в разные стороны, что облегчит маневрирование в стеснённом пространстве. Следует признать, что именно в сегменте внедорожных электромобилей производители чаще всего идут на эксперименты с возможностями трансмиссии. Американская компания Lordstown Motors, например, планирует встроить в каждое колесо пикапа Endurance отдельный электромотор.