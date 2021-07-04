Ёмкость серверного сегмента, охватываемого NVIDIA, достигнет $32 млрд
По мнению аналитиков BMO, в ближайшие годы серверный бизнес NVIDIA будет постепенно увеличивать долю выручки, получаемой от реализации программного обеспечения и соответствующих услуг. Это позволяет авторам прогноза поднять оценку ёмкости этого сегмента с $25 до $32 млрд.
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Увеличивается и ожидаемая цена акций NVIDIA, с $750 до $1000. Если на одном только «железе» NVIDIA могла рассчитывать на норму прибыли в серверном сегменте на уровне 72%, то по мере увеличения удельного веса программного обеспечения она вырастет до 75%. Добавим, что конкурирующая AMD ёмкость рынка серверных решений для себя оценивает в $35 млрд.
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