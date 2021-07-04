OUKITEL представила стильный смартфон C21 Pro за 95 долларов
Китайская компания OUKITEL презентовала новый недорогой смартфон, который отличается стильным дизайном. Модель называется OUKITEL C21 Pro. Она поступает в продажу 5 июля 2021 года и будет доступна со скидкой для первых покупателей.
На своём официальном сайте китайский производитель разыгрывает несколько подарков, включая два смартфона OUKITEL C21 Pro. В списке призов также есть несколько других телефонов и полностью беспроводные наушники. Десятерых счастливчиков будет выбрано 5 июля 2021 года.
В новинке установлена основная камера в стиле iPhone 12 Pro, правда, без сенсора LiDAR. Её венцом стал 21-мегапиксельный датчик изображения Sony с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Компанию ему составляют 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки и сенсор на 0,3 Мп для размытия фона в портретном режиме.
Спереди в OUKITEL C21 Pro расположился дисплей диагональю 6,39 дюйма с разрешением 720 x 1 560 точек, что соответствует формату Full HD+ с соотношением сторон 19,5 к 9. В левом верхнем углу экрана есть отверстие с фронтальной камерой на 8 Мп. Она тоже поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта.
Аппаратная платформа в новинке построена вокруг однокристальной системы MediaTek MT6762D. Она имеет по четыре ядра с частотой 1,5 ГГц и 2,0 ГГц. 12-нанометровый мобильный процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Постоянное запоминающее устройство рассчитано на хранение 64 ГБ данных. Поддерживает расширение картами microSD. Максимальный объём – 256 ГБ.
Вопросами автономности в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4 000 мА*ч. По словам производителя, время работы в режим ожидания составляет 360 часов. Разговаривать по телефону на полном заряде можно в течение 10 часов.
Габаритные размеры корпуса новинки составили 162 x 75 x 9 мм. Спереди и сзади в OUKITEL C21 Pro установлено стекло. За счёт матового слоя смартфон не собирает отпечатки пальцев. Из остального отметим GPS, операционную систему Android 11, поддержку технологии распознавания лиц и боковой биометрический датчик, совмещённый с клавишей питания.
Купить OUKITEL C21 Pro на AliExpress можно за 95 долларов на старте продаж. Специальное предложение действует с 5 июля по 10 июля текущего года. Пользователям новинка доступна в трёх цветовых решениях: Amethyst, Obsidian и Malachite.
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