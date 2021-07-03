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Крупнейшее полупроводниковое предприятие Великобритании может перейти под контроль китайских владельцев

Местные власти пока этим не особо обеспокоены.
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Ресурс CNBC обращает на малозначимое в масштабах мировой полупроводниковой промышленности событие, которое может оказать влияние на британскую экономику. Зарегистрированная в Нидерландах компания Nexperia, полностью контролируемая китайской Wingtech Technology, на следующей неделе может купить крупнейшее предприятие в Великобритании, занимающееся производством силовой электроники с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм.

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Источник изображения: Getty Images

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Основанное ещё в 1982 году, предприятие NWF на юге Уэльса до 2017 года принадлежало Infineon, а потом было выкуплено частными инвесторами. Сумма сделки, как ожидается, составит 63 млн фунта стерлингов. На предприятии висят долги в общей сумме 38 млн фунтов стерлингов, а главный акционер рассчитывает выручить от продажи своей доли не менее 15 млн фунтов стерлингов. Британские власти в курсе, что данным активом интересуются компании, связанные с Китаем, но пока не видят поводов вмешиваться в сделку или запрещать её. В условиях дефицита микросхем новых владельцев находят даже убыточные и не самые перспективные предприятия полупроводниковой отрасли.

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