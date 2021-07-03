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BMW призывает не рассчитывать на улучшение ситуации с поставками чипов в этом полугодии

И при этом не теряет надежды увеличить объёмы выпуска электромобилей.
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В начале года многие оптимистично настроенные эксперты выражали надежду, что проявившие сознательность под нажимом автопроизводителей контрактные производители чипов к середине года увеличат объёмы поставок полупроводниковых компонентов, и это позволит снизить актуальность проблемы дефицита на авторынке. Член совета директоров BMW Милан Неделькович (Milan Nedeljkovic) в интервью Reuters назвал подобные надежды чрезмерно оптимистичными.

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Источник изображения: BMW

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С начала года BMW сократила объёмы выпуска автомобилей на 30 000 штук именно из-за дефицита чипов, и этим дело может не ограничиться. Надежды на улучшение ситуации во втором полугодии весьма призрачные, дефицит компонентов может даже усугубиться, как считает представитель баварской марки. Это не мешает BMW рассчитывать на увеличение объёмов производства электромобилей в текущем году.

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полупроводники дефицит электромобили bmw
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