Владелец сгоревшей Tesla Model S Plaid чудом успел покинуть вспыхнувший электромобиль
Всего лишь три дня после покупки новейшего электромобиля Tesla Model S Plaid его владелец из Пенсильвании, как отмечает Reuters, едва не стал жертвой его самовозгорания. По словам адвоката пострадавшего, он передвигался на своём электромобиле накануне вечером, после чего заметил клубы дыма в задней части салона. Пытаясь покинуть машину, он не смог на ходу открыть заблокированные двери, поэтому применил силу для вынужденной эвакуации. Электромобиль после этого самостоятельно проехал около десяти метров, после чего почти моментально был охвачен пламенем.
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Прибывшие на место пожара два экипажа огнеборцев проливали электромобиль стоимостью $130 000 водой более трёх часов, прежде чем температура тяговых батарей стабилизировалась и угроза повторного возгорания миновала. Профильное ведомство США, отвечающее за дорожную безопасность, проявило интерес к инциденту, пообещав принять меры для защиты здоровья граждан в случае обнаружения угрозы со стороны аналогичных электромобилей. На презентации Tesla Model S Plaid в прошлом месяце Илон Маск (Elon Musk) заявил, что тяговая батарея машины была усовершенствована, в том числе и с точки зрения безопасности.
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