Похоже, у покупателей разного рода устройств с литиевыми аккумуляторами в скором времени может появиться повод для неприязненного отношения к владельцам электромобилей. Высокий спрос на тяговые аккумуляторы вызвал серьёзный дефицит подобных источников питания, как поясняет DigiTimes, а потому на китайском рынке активизировались производители, предлагающие аккумуляторы более низкого качества.

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Источник изображения: DigiTimes

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Речь не идёт об откровенном контрафакте, просто обычно для производства электромобилей используются аккумуляторы, отвечающие самым жёстким требованиям к надёжности и условиям эксплуатации. Менее требовательная техника может спокойно обходиться батареями иного сорта, их-то и стали чаще приобретать в условиях дефицита продукции высшего сорта китайские производители, как отмечает источник.