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Китайские производители стали менее разборчивы в качестве литиевых аккумуляторов

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Похоже, у покупателей разного рода устройств с литиевыми аккумуляторами в скором времени может появиться повод для неприязненного отношения к владельцам электромобилей. Высокий спрос на тяговые аккумуляторы вызвал серьёзный дефицит подобных источников питания, как поясняет DigiTimes, а потому на китайском рынке активизировались производители, предлагающие аккумуляторы более низкого качества.

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Источник изображения: DigiTimes

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Речь не идёт об откровенном контрафакте, просто обычно для производства электромобилей используются аккумуляторы, отвечающие самым жёстким требованиям к надёжности и условиям эксплуатации. Менее требовательная техника может спокойно обходиться батареями иного сорта, их-то и стали чаще приобретать в условиях дефицита продукции высшего сорта китайские производители, как отмечает источник.

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Теги

дефицит аккумуляторы китайские производители
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Сейчас обсуждают

Андрей Иванов
11:10
Заглот сказочный пиздо л.Пи деж во всех новостях.10000 и 17000 юаней с твоих картинок-это низкие цены за хлам?
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Batareykin
11:07
дедушка по выходным в контру гонял ^^
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Fevriii
11:04
вы все верите в рассказы того что крупные майнеры скидывают видеокарты там эфир подрос до 2100 и может поползет вверх. кто хотел купил карты на старте, остальные ждут рц или вообще до 4 тысячной сери...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Андрей Маликов
11:04
RTX 3090 в Тайване продавались по 110тысяч руб. с ндс, (щас по 140к продают новые), до "в убыток" еще далеко, по сути скидывают по оверпрайсу мёртвый кремний
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★★★Evgenii™★★★
11:02
Что бы узнать что на Марсе или Луне нет кислорода, то не обязательно туда лично лететь и проверять.
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Kira625
11:00
Господи, что за херню ты несешь. ;) "При этом многие майнеры продают видеокарты дешевле, чем сами их покупали.", откуда ты это можешь знать? вот откуда? чек прикладывают? Достойный напарник к зелоту.
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Win32Storm
10:56
А так-то майнеры были не при чём же? Это ж не было видях из-за дефицита полупроводников?))
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Александр Дедок
10:55
Додик у тебя у мозгах, школота. Не знаешь о чем пишешь молчи. Я больше 15 лет сборкой компьютеров занимаюсь на профессиональном уровне
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Kotory
10:51
Вася, у тебя на фото все утыкано РОГами. Акстись. Какой разбираться в компонентной базе? Ты же фанатик-нарколыга ) Кому ты лечишь? Тот кто разбирается в компонентной базе никогда не имеет с системнике...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Сергей Пономаренко
10:50
Тебе завидовать надо или признать,что ты тут ума кладезь?)
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
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