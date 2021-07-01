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Эксперты Barclays убеждены, что цены на жёсткие диски продолжат расти

Добыча криптовалюты Chia не уйдёт с повестки дня в этом году.
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По мнению аналитиков Barclays, на которых ссылается ресурс Barron’s, недавнее падение курса криптовалюты Chia является временным явлением, и как только спрос вернётся к росту, это скажется на стоимости жёстких дисков не самым лучшим для их покупателей образом.

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Источник изображения: Авито

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Если во втором квартале норма прибыли Seagate Technology выросла до 27,4%, то в третьем квартале она увеличится до 30%, как считают авторы прогноза, и благодарить за это именно майнеров. Спрос на жёсткие диски меньшей ёмкости тоже подогревается криптовалютным ажиотажем, поскольку покупатели вынуждены «брать то, что есть». В среднесрочной перспективе, по мнению авторов аналитической записки, на рынок жёстких дисков всё равно будут больше влиять потребители из облачного сегмента, чем майнеры.

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аналитика финансы жёсткие диски hdd майнинг seagate chia
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