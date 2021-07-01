Вопиющая несправедливость касается репутации электромобилей Tesla в современном мире. Ежедневно сотни автомобилей попадают в аварии и сгорают в пожарах, но всё внимание общественности приковано именно к инцидентам с участием продукции Tesla. Вот и сайт Electrek упоминает о первом известном случае возгорания Tesla Model S Plaid, поставки которых только начались недавно.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: Electrek

реклама

По крайней мере, о принадлежности останков электромобиля именно к этой модификации позволяют судить фотографии колёсных дисков. Пожар произошёл вчера вечером в Филадельфии. По словам очевидцев, электромобиль медленно катился по дороге, прежде чем вспыхнуть. Обычно электромобили загораются либо в процессе зарядки, либо после столкновения, в результате которого повреждается блок тяговых аккумуляторов. Обстоятельства произошедшего выясняются, владелец машины до сих пор не найден, а прибывшим на место двум экипажам пожарным пришлось в течение 90 минут непрерывно заливать водой полыхающий электромобиль, чтобы охладить аккумуляторные ячейки для предотвращения повторного возгорания.