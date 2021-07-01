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В Филадельфии при странных обстоятельствах сгорела новенькая Tesla Model S Plaid

Мы так и не узнаем, на что был способен в разгоне этот экземпляр самого быстрого серийного автомобиля.
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Вопиющая несправедливость касается репутации электромобилей Tesla в современном мире. Ежедневно сотни автомобилей попадают в аварии и сгорают в пожарах, но всё внимание общественности приковано именно к инцидентам с участием продукции Tesla. Вот и сайт Electrek упоминает о первом известном случае возгорания Tesla Model S Plaid, поставки которых только начались недавно.

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Источник изображения: Electrek

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По крайней мере, о принадлежности останков электромобиля именно к этой модификации позволяют судить фотографии колёсных дисков. Пожар произошёл вчера вечером в Филадельфии. По словам очевидцев, электромобиль медленно катился по дороге, прежде чем вспыхнуть. Обычно электромобили загораются либо в процессе зарядки, либо после столкновения, в результате которого повреждается блок тяговых аккумуляторов. Обстоятельства произошедшего выясняются, владелец машины до сих пор не найден, а прибывшим на место двум экипажам пожарным пришлось в течение 90 минут непрерывно заливать водой полыхающий электромобиль, чтобы охладить аккумуляторные ячейки для предотвращения повторного возгорания.

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tesla электромобили tesla model s plaid пожар
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