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Эталонный вариант AMD Radeon RX 6600 XT мелькнул на официальном изображении

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В нынешних условиях не так просто выводить на рынок новые модели видеокарт, поэтому многие потенциальные покупатели наверняка простят AMD то обстоятельство, что второе полугодие уже началось, а на полках магазинов до сих пор нет обещанных более доступных представителей семейства Radeon RX 6000. Сайт VideoCardz получил от одного из своих читателей изображение эталонной видеокарты, которое первоисточник ассоциирует с Radeon RX 6600 XT.

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Источник изображения: VideoCardz

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Предполагается, что такие видеокарты будут оснащаться 7-нм графическим процессором Navi 23 и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Количество потоковых процессоров достигнет 2048 штук, разрядность шины памяти наверняка ограничится 128 битами. По всей видимости, анонс Radeon RX 6600 XT и родственных графических решений всё-таки близится, хотя определённости по датам пока нет.

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amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6600 xt
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Сейчас обсуждают

Strimtek
08:19
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Во всём мире Старлинк будет доступен, а в РФ нет? Не верю я в это. Спутниковый инет от величайшего гения бизнеса за дорого. ))
Starlink заработает во всём мире уже в августе
Кот Котов
08:17
Взял ферму в кредит. А кефир протух. Окупаемость 2 года. Но звто я безнисмен ахахахаха. Гноблю мамкеных геймеров. Сам работаю на розетку.
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Зеновий Радеонович
08:17
на XP не рубанули а тут вдруг рубанут?
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Strimtek
08:17
мои фермы живут на одних и тех же видяхах по 2-3 года, о какой "бОльшей части" идет речь за "месяцы"? Если нормально обращаться и иметь норм охлад, они с легкостью могут жить 3-4 года, единственное чт...
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stockclock
08:17
Уже "За использование спутникового интернета Starlink в России планируется штрафовать до 1 миллиона рублей" https://hi-news.ru/technology/za-ispolzovanie-sputnikovogo-interneta-starlink-v-rossii-plani...
Starlink заработает во всём мире уже в августе
stockclock
08:16
Запрещено, в том числе ввоз оборудования. Так что если поймают ещё впарят штраф в лучшем случае. А то может оно уже в списке "шпионского оборудования" быть, и посадят как за ошейники для собак с GPS.
Starlink заработает во всём мире уже в августе
Кот Котов
08:16
Бедные марнеры кричат какие они состоятельные бизнесмены. А сами сидят без бабок ибо нада весь профит с фермы отдавать за кредит. А кифирчик то протух. Окупаемость 2 года
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Inqizitor
08:15
Макияж - самое важное в игре, это несомненно. Этого крайне не хватало в первой и во второй частях. Сам геймплей, сюжет, система навыков, баланс вещей и удобство освоения игры - абсолютно не нужны.
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