В нынешних условиях не так просто выводить на рынок новые модели видеокарт, поэтому многие потенциальные покупатели наверняка простят AMD то обстоятельство, что второе полугодие уже началось, а на полках магазинов до сих пор нет обещанных более доступных представителей семейства Radeon RX 6000. Сайт VideoCardz получил от одного из своих читателей изображение эталонной видеокарты, которое первоисточник ассоциирует с Radeon RX 6600 XT.

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Источник изображения: VideoCardz

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Предполагается, что такие видеокарты будут оснащаться 7-нм графическим процессором Navi 23 и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Количество потоковых процессоров достигнет 2048 штук, разрядность шины памяти наверняка ограничится 128 битами. По всей видимости, анонс Radeon RX 6600 XT и родственных графических решений всё-таки близится, хотя определённости по датам пока нет.