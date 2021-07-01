Эталонный вариант AMD Radeon RX 6600 XT мелькнул на официальном изображении
В нынешних условиях не так просто выводить на рынок новые модели видеокарт, поэтому многие потенциальные покупатели наверняка простят AMD то обстоятельство, что второе полугодие уже началось, а на полках магазинов до сих пор нет обещанных более доступных представителей семейства Radeon RX 6000. Сайт VideoCardz получил от одного из своих читателей изображение эталонной видеокарты, которое первоисточник ассоциирует с Radeon RX 6600 XT.
реклама
реклама
Предполагается, что такие видеокарты будут оснащаться 7-нм графическим процессором Navi 23 и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Количество потоковых процессоров достигнет 2048 штук, разрядность шины памяти наверняка ограничится 128 битами. По всей видимости, анонс Radeon RX 6600 XT и родственных графических решений всё-таки близится, хотя определённости по датам пока нет.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила