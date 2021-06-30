Представители компании Daimler Truck, выпускающей грузовую технику под маркой Mercedes-Benz, в комментариях агентству Reuters признались, что не рассчитывают на скорое распространение на рынке электрических магистральных тягачей. Первенцем линейки по имени eActros заинтересовались клиенты в 12 странах Европы, но машина получилась в три раза дороже дизельного аналога.

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Источник изображения: Reuters

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По мнению автопроизводителя, эксплуатационные расходы при сравнении электрического транспорта и машин с ДВС в сфере грузоперевозок достигнут паритета только к 2025 году, и это при условии наличия неких государственных субсидий. Компания также изучает возможность поставки электрических тягачей в Китай, Россию и Южную Африку. Попутно разрабатываются грузовики на водородных топливных ячейках, которые быстрее восполняют запас хода и могут преодолевать более длинные дистанции по сравнению с аккумуляторными электромобилями.