Не берёмся судить, насколько доступен жидкий азот жителям Пуэрто-Рико, но местный энтузиаст Chispy уже вторую неделю подряд постигает пределы возможностей видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT при помощи жидкостной системы охлаждения, в которой рабочая температура жидкости заметно ниже комнатной.

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Источник изображения: HWBot, Chispy

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X при этом вообще охлаждается системой фазового перехода, его частоту удалось поднять до 5.2 ГГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. Непосредственно видеокарта при помощи водоблока и дополнительных вентиляторов разогналась до 2970/17280 МГц. Этого было достаточно, чтобы занять третье место в 3DMark Fire Strike Extreme не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт с результатом 35 127 баллов.