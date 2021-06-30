Radeon RX 6900 XT на частотах 2970/17280 МГц занял третье место в 3DMark Fire Strike Extreme
Не берёмся судить, насколько доступен жидкий азот жителям Пуэрто-Рико, но местный энтузиаст Chispy уже вторую неделю подряд постигает пределы возможностей видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT при помощи жидкостной системы охлаждения, в которой рабочая температура жидкости заметно ниже комнатной.
реклама
реклама
Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X при этом вообще охлаждается системой фазового перехода, его частоту удалось поднять до 5.2 ГГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. Непосредственно видеокарта при помощи водоблока и дополнительных вентиляторов разогналась до 2970/17280 МГц. Этого было достаточно, чтобы занять третье место в 3DMark Fire Strike Extreme не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт с результатом 35 127 баллов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила