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AMD готова продвигать процессоры в образовательном сегменте и среди разработчиков игр

И это будут два разных семейства процессоров.
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Представители AMD выступили на виртуальном мероприятии для клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как отмечает ресурс ZDNet. Помимо успехов в продвижении серверной платформы, речь шла и об инициативах в потребительском и корпоративном сегментах.

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Источник изображения: ZDNet Japan

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В частности, в рамках инициативы по снабжению японских школьников персональными «хромбуками» AMD весьма активно предлагала решения на основе собственных процессоров семейства Ryzen. Разработчикам игр она пытается предлагать специализированные рабочие станции – как правило, оснащённые процессорами семейства Ryzen Threadripper. По поводу сроков появления 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4 представители AMD не сказали ничего нового, они по-прежнему ожидаются только в 2022 году.

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