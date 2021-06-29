AMD готова продвигать процессоры в образовательном сегменте и среди разработчиков игр
Представители AMD выступили на виртуальном мероприятии для клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как отмечает ресурс ZDNet. Помимо успехов в продвижении серверной платформы, речь шла и об инициативах в потребительском и корпоративном сегментах.
реклама
реклама
В частности, в рамках инициативы по снабжению японских школьников персональными «хромбуками» AMD весьма активно предлагала решения на основе собственных процессоров семейства Ryzen. Разработчикам игр она пытается предлагать специализированные рабочие станции – как правило, оснащённые процессорами семейства Ryzen Threadripper. По поводу сроков появления 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4 представители AMD не сказали ничего нового, они по-прежнему ожидаются только в 2022 году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила