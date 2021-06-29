По информации издания Nikkei Asian Review, группа из двенадцати японских компаний совместными усилиями профинансирует установку в окрестностях Токио квантового компьютера IBM, который будет использоваться для решения различных прикладных задач. Это будет третий по счёту квантовый компьютер IBM, если считать установленные в США и Германии.

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Источник изображения: IBM

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Финансирование проекта поддержат Toyota, Mitsubishi Chemical, Hitachi, Toshiba и Sony Group. Со временем квантовый компьютер планируется использовать для поиска новых материалов и эмуляции их физических и химических свойств. С его помощью, например, можно будет создавать новые типы литиевых аккумуляторов. Toyota намеревается обучать с помощью квантового компьютера свои системы автопилота. Финансовые аналитики готовы поручить подобным системам прогнозирование ситуации на рынках.

На быстрый успех в таких затеях рассчитывать не приходится. По оценкам специалистов, пройдёт от трёх до пяти лет, прежде чем квантовые компьютеры смогут обойти по производительности классические суперкомпьютеры, а для создания стабильно работающих приложений с адекватными результатами потребуется от 10 до 20 лет. Впрочем, ожидание того стоит, ведь квантовые компьютеры обещают значительно сократить время, необходимое для осуществления сложных научных расчётов.