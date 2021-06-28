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В мае объём экспорта полупроводниковых компонентов из Южной Корее вырос на 24%

Год мог бы стать рекордным, но многое будет зависеть от тружеников транспортного цеха.
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-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
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RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Статистикой южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики делится со ссылкой на издание Newsis сайт DigiTimes. В мае этого года выручка от экспорта полупроводниковых компонентов из Южной Кореи выросла на 24%, впервые с 2018 года превысив планку в десять миллиардов долларов США. В целом, 2018 год для южнокорейской отрасли был рекордным, хотя в денежном выражении статистика может немного лукавить, поскольку выручка корейских поставщиков сильно зависит от цен на память, которые имеют свойство циклически изменяться в широком диапазоне.

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-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Источник изображения: DigiTimes

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Повторит ли текущий год рекордные значения, во многом будет зависеть от ситуации с логистикой – источник ожидает, что во втором полугодии транспортные проблемы наложат отпечаток на способность Южной Кореи своевременно поставлять экспортную продукцию.

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аналитика финансы полупроводники южная корея
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