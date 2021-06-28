Статистикой южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики делится со ссылкой на издание Newsis сайт DigiTimes. В мае этого года выручка от экспорта полупроводниковых компонентов из Южной Кореи выросла на 24%, впервые с 2018 года превысив планку в десять миллиардов долларов США. В целом, 2018 год для южнокорейской отрасли был рекордным, хотя в денежном выражении статистика может немного лукавить, поскольку выручка корейских поставщиков сильно зависит от цен на память, которые имеют свойство циклически изменяться в широком диапазоне.

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Источник изображения: DigiTimes

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Повторит ли текущий год рекордные значения, во многом будет зависеть от ситуации с логистикой – источник ожидает, что во втором полугодии транспортные проблемы наложат отпечаток на способность Южной Кореи своевременно поставлять экспортную продукцию.