Первое профильное предприятие Huawei сосредоточится на выпуске чипов для оборудования сетей связи
Пятничным рейсом не успела добраться до нашей новостной ленты публикация со страниц DigiTimes, повествующая о намерениях Huawei Technologies уже в следующем году развернуть в Ухане производство полупроводниковых компонентов для собственных нужд. Ранее компания подобную работу поручала подрядчикам, но утрата доступа к конвейеру TSMC в результате американских санкций в сентябре прошлого года заставила китайского гиганта задуматься о развитии собственной экосистемы.
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В Ухане у Huawei уже несколько лет существует свой исследовательский центр, поэтому предприятие по производству чипов должно будет работать в тандеме с ним. Сообщается, что первой продукцией нового предприятия станут чипы для телекоммуникационного оборудования, которые не требуют использования передовых техпроцессов. В дальнейшем производство будет поэтапно масштабироваться по объёму и расширяться по ассортименту продукции.
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