Многие автопроизводители уже поставили сроки полного отказа от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но они касаются в основном рынков с жёсткими требованиями по снижению уровня выбросов парниковых газов. Тем, где власти не торопятся ужесточать экологические нормы, автопроизводители отказываться от ДВС не торопятся. По информации Reuters, член совета директоров Volkswagen Клаус Целлмер (Klaus Zellmer) в интервью немецким СМИ заявил, что в Европе автоконцерн сможет отказаться от ДВС к 2033-2035 годам.

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Источник изображения: Daily Mail

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В США и Китае это произойдёт чуть позже, при этом уже в 2030 году до 70% всех продаваемых в Европе автомобилей Volkswagen и дочерних марок будут передвигаться на электротяге. В Африке и Южной Америке, по словам представителя автоконцерна, миграция на электротягу потребует больше времени. В глобальных масштабах компания ставит перед собой цель обеспечить все выпускаемые транспортные средства нулевым углеродным следом к 2050 году. В отдельных регионах планеты, по словам представителя Volkswagen, ускорению этого процесса будут препятствовать отсутствие законодательных инициатив и низкая степень развития зарядной инфраструктуры.