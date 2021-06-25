Panasonic удалось выручить $3,61 млрд, избавившись от акций Tesla
С 2010 года корпорация Panasonic являлась акционером Tesla, на том этапе развития полученные производителем электромобилей $30 млн от японского партнёра позволили амбициозной калифорнийской компании быстрее наладить серийное производство машин и тяговых батарей. Как отмечает Reuters, к концу марта текущего года Panasonic удалось реализовать все имеющиеся акции Tesla, выручив в результате $3,61 млрд.
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Деньги нужны Panasonic для реструктуризации и подготовки к расширению производства батарей типоразмера 4680. Их будет получать не только Tesla, но и другие автопроизводители. Продажа акций Tesla, по словам представителей Panasonic, не означает прекращения сотрудничества компаний. Акции самой японской корпорации на этих новостях выросли в цене на 4,9%.
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