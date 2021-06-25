Noctua заинтересовалась процессорным разъёмом LGA 4189
Июньское обновление страницы корпоративного сайта с описанием ближайших планов Noctua принесло сюрприз – на следующий квартал запланирован выпуск процессорных охладителей этой марки для разъёма LGA 4189.
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Данное конструктивное исполнение применяется серверными процессорами Intel Xeon семейства Ice Lake-SP. Либо Noctua намеревается претендовать на кошельки покупателей серверных систем, готовых собственноручно модифицировать систему охлаждения, либо мы чего-то не знаем о планах самой компании Intel. Возможно, процессорный гигант готовит новую платформу для сегмента HEDT, в основу которой ляжет конструктивное исполнение LGA 4189.
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