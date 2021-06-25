С середины мая курс криптовалюты Chia снизился на 87%, поэтому аналитики Northland Securities считают, что влияние майнеров на рынок жёстких дисков в целом по году будет умеренным. Например, если в июне им досталось от 5 до 6 % всех проданных жёстких дисков, то по итогам года этот показатель увеличится примерно до 12 %.

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Источник изображения: Seagate Technology

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При этом производители жёстких дисков в лице Seagate и Western Digital Corporation хоть и увеличат объёмы производства до предела, дополнительные мощности ради майнеров вводить в строй не будут. Сейчас на их бизнес больше всего влияют облачные сервисы, а контракты с ними формируются на годы вперёд, что и определяет производственные планы обеих компаний. Активность майнеров на этом фоне просто кажется «пеной», по словам аналитиков.