Эксперты Wells Fargo убеждены, что для NVIDIA программное обеспечение станет серьёзным источником дохода
Стоило финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на недавнем мероприятии для инвесторов заикнуться о возможности выделения доходов от ПО в отдельную строку квартальных отчётов, как за эту инвестиционную идею ухватились аналитики Wells Fargo.
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Они убеждены, что в серверном сегменте выручка NVIDIA будет расти на 20% в год, как минимум, а игровой сегмент будет расти за счёт модернизации парка видеокарт, владельцы которых будут стремиться получить модель с поддержкой ускорения трассировки лучей на аппаратном уровне. Хорошими темпами будет расти и выручка в автомобильном сегменте. Монетизация программного обеспечения NVIDIA тоже со временем станет серьёзным фактором роста выручки. Специалисты Wells Fargo подняли прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA с $715 до $875.
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