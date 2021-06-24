Дуэт GeForce RTX 3090 обновил абсолютный мировой рекорд 3DMark Port Royal
Расхожее утверждение о том, что за пределами ускорения вычислений связкам из нескольких видеокарт в наше время не находится достойного применения, было в очередной раз поставлено под сомнение корейским энтузиастом biso biso, который разогнал пару видеокарт GeForce RTX 3090 марки EVGA версии K|ngp|n Edition до частот 2790/23104 МГц, используя для охлаждения графических процессоров резервуары с жидким азотом.
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Центральный процессор Intel Core i9-10900K при этом довольствовался жидкостным охлаждением, его частота не превышала 5.4 ГГц. Набрав 36 335 баллов в тесте 3DMark Port Royal, южнокорейский энтузиаст стал новым мировым чемпионом в данной категории.
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