SK hynix расширяет штат специалистов на контрактном направлении
Пусть и не в таком масштабе, как Samsung Electronics, но конкурирующая корейская компания SK hynix тоже занимается изготовлением полупроводниковых компонентов на контрактной основе. По информации Business Korea, эта компания начала расширять штат специалистов на контрактном направлении, принимая заявки от соискателей с опытом работы не менее пяти лет.
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Контрактным производством компонентов до сих пор занималось подразделение SK hynix System IC, материнская компания также участвовала в капитале корейского производителя Key Foundry, созданного в сентябре 2020 года в результате отделения от MagnaChip Semiconductor. Собственными силами SK hynix может выпускать по 100 тысяч кремниевых пластин в месяц, в сочетании с Key Foundry, которую в скором времени может купить полностью – до 180 тысяч кремниевых пластин типоразмера 200 мм в месяц. Ожидается, что основными клиентами SK hynix на этом направлении станут корейские компании, не располагающие собственными производственными мощностями. В условиях дефицита на глобальном рынке им становится всё сложнее рассчитывать на зарубежных подрядчиков.
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