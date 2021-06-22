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Doogee выпустила новый смартфон S97 Pro и рассказала об успехах на распродаже 618

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Компания Doogee к распродаже 618 на AliExpress, которая завершилась вчера, 21 июня 2021 года, подготовила море скидок и новый смартфон под названием Doogee S97 Pro. Теперь производитель решил похвастаться своими успехами на минувшей распродаже.



Модель Doogee S97 Pro дебютировала 21 июня 2021 года и сразу же стала очень популярной. Однако, самым продаваемым защищённым смартфоном оказался Doogee S86 Pro. За четыре дня компания смогла реализовать более 1 000 телефонов. 60% было продано на торговой площадке AliExpress.



Новинка Doogee S97 Pro разошлась тиражом 527 штук на AliExpress. Всего компания продала свыше 900 моделей с учётом заказов, сделанных на официальном сайте производителя из Поднебесной.

Также компания отмечает, что суммарно она смогла продать более 1 300 смартфонов S88 Plus, S96 Pro и S86 Pro. В течение недели продажи, по прогнозам, должны увеличиться до 2 000 устройств.

Несмотря на то, что распродажа уже завершилась, на AliExpress ещё доступно семь смартфоном производителя со скидками. Новинка Doogee S97 Pro обойдётся в 200 долларов с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. За 160 долларов можно приобрести Doogee S86 Pro в модификации 6/128 ГБ или за 170 долларов с 8 ГБ ОЗУ.



Стоимость Doogee S88 Plus в конфигурации 8/128 ГБ составляет 210 долларов, а Doogee S96 Pro в той же комплектации стоит тех же 210 долларов. Doogee S88 Pro имеет на 2 ГБ оперативной памяти меньше, чем стандартное издание. При этом цена по скидке составляет 230 долларов.

Также отметим бюджетники Doogee N20 за 100 долларов и Doogee X96 Pro за 90 долларов. Оба доступны с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Специальное предложение действует до 26 июня 2021 года.
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