Intel Core i9-10980XE обновил рекорд Cinebench R20 на частоте 5883 МГц
Американский оверклокер Splave не перестаёт уделять внимание тем семействам процессоров, которые хоть и не утратили актуальности с точки зрения временного отсутствия преемников, свой потенциал в сфере разгона давно раскрыли. На этот раз в руки энтузиаста попал процессор Intel Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X, который был установлен в материнскую плату ASRock X299 OC Formula.
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При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 5883 МГц с сохранением активности 18 ядер и 36 потоков. Подобное сочетание характеристик присуще только процессорам Intel, поэтому в том же рейтинге Cinebench R20 он соперничает сам с собой. Первое место с результатом 13 792 балла на данный момент занято американским энтузиастом с псевдонимом Splave.
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