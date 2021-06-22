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Этим летом Tesla проведёт мероприятие, призванное привлечь специалистов по искусственному интеллекту

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Компания Tesla проводит тематические мероприятия в большей степени для привлечения внимания к своим разработкам, чем к реальным продуктам и технологиям. Как отмечает Electrek, на этой неделе Илон Маск (Elon Musk) выразил готовность провести примерно через месяц «День искусственного интеллекта Tesla». Компания на этом мероприятии не только поделится успехами в разработке профильного «железа» и программного обеспечения, но и надеется привлечь новых сотрудников.

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Источник изображения: Mashable

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По словам Маска, работа в Tesla позволит талантливым специалистам в сжатые сроки реализовать на практике свои идеи. Последний раз тематическое мероприятие Tesla проводила в сентябре прошлого года, где рассказала о созданном в сотрудничестве с Panasonic новом типоразмере аккумуляторных ячеек 4680, а также заявила о намерениях представить в течение трёх лет электромобиль стоимостью от $25 000.

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tesla электромобиль автопилот искусственный интеллект
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