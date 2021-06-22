Компания Tesla проводит тематические мероприятия в большей степени для привлечения внимания к своим разработкам, чем к реальным продуктам и технологиям. Как отмечает Electrek, на этой неделе Илон Маск (Elon Musk) выразил готовность провести примерно через месяц «День искусственного интеллекта Tesla». Компания на этом мероприятии не только поделится успехами в разработке профильного «железа» и программного обеспечения, но и надеется привлечь новых сотрудников.

реклама

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Источник изображения: Mashable

реклама

По словам Маска, работа в Tesla позволит талантливым специалистам в сжатые сроки реализовать на практике свои идеи. Последний раз тематическое мероприятие Tesla проводила в сентябре прошлого года, где рассказала о созданном в сотрудничестве с Panasonic новом типоразмере аккумуляторных ячеек 4680, а также заявила о намерениях представить в течение трёх лет электромобиль стоимостью от $25 000.