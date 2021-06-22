Память типа DDR5 будет поддерживать профили Intel XMP 3.0
Расширения XMP в своё время были предложены компанией Intel для облегчения процедуры разгона памяти – на этапе начальной загрузки модуль просто сообщал системе, какие гарантированные режимы высокой производительности для него предусмотрены производителем, и пользователю не нужно было тратить время на перебор настроек. В логе будущих изменений утилиты HWiNFO обнаружено упоминание о расширениях XMP 3.0, поддержка которых будет реализована для модулей памяти типа DDR5.
реклама
реклама
Ожидается, что модули памяти типа DDR5 начнут появляться уже в следующем квартале, но первые настольные процессоры с её поддержкой – Intel Alder Lake, выйдут только в четвёртом квартале текущего года. Такой разброс анонсов не мешает всем задействованным участникам их подготовки упоминать о памяти типа DDR5 уже сейчас.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила