AMD Ryzen 7 5800X показал лучший результат GPUPI for CPU 1B на частоте 6.1 ГГц
Американский энтузиаст Splave в своих экспериментах по экстремальному разгону процессоров AMD в исполнении Socket AM4 обычно отдаёт предпочтение материнской плате ASRock X570 Aqua, поскольку наличие у неё штатного водоблока подразумевает хорошую заводскую гидроизоляцию печатной платы. Сам водоблок при охлаждении жидким азотом только мешает, поэтому вся штатная система охлаждения материнской платы удаляется, а вот защита платы от влаги работает на оверклокера.
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В тесте GPUPI for CPU 1B американец занял первое место среди всех процессоров с восемью ядрами, разогнав модель Ryzen 7 5800X до 6105 МГц при сохранении активности восьми ядер и шестнадцати потоков.
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Пройдя тест за 55,712 секунды, процессор Ryzen 7 5800X под жидким азотом показал лучший результат в модельном зачёте. По словам автора эксперимента, данная платформа позволила ему занять первые места в большинстве популярных тестов, в которых традиционно лидируют процессоры AMD.
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