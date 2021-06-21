Представителям сайта Electrek удалось выяснить, что обещанное ускорение до 100 км/ч за 1,99 секунды для новой Tesla Model S Plaid доступно только при условии установки специальных шин на колёсных дисках типоразмера 21 дюйм, которые требуют доплаты в $4500 и будут доступны покупателям только с осени этого года.

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Источник изображения: Tesla

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При этом данная конфигурация колёс уже получила свою оценку агентства EPA – как гласит официальная документация, в условном цикле (45% шоссе, 55% город) электромобиль Tesla Model S Plaid с такими колёсами способен без подзарядки проезжать около 557 км, что на 67 км меньше, чем с базовыми колёсами типоразмера 19 дюймов. Лучшее сцепление с дорогой позволяет достичь более высокой динамики, но расплачиваться за это приходится возросшим сопротивлением качению и дополнительными энергетическими затратами.