В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
В наши дни нарваться на контрафактный процессор в коробочном исполнении можно даже в крупных торговых сетях. Известен способ подлога со стороны недобросовестных покупателей, которые сперва покупают полноценный процессор в фирменной упаковке, а потом оформляют возврат, подменяя оригинальный процессор муляжом или старым ненужным процессором. Если на складе продавца недостаточно развит контроль за состоянием возвращаемых процессоров, то такая «подделка» с повреждённой упаковкой в дальнейшем может найти нового покупателя без всякого злого умысла со стороны продавца.
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Частные продажи способны таить более изысканные сюрпризы. Например, как повествует один из участников Reddit, некий китайский покупатель процессора Intel Core i7-11700 в коробочном исполнении получил в комплекте фирменный охладитель Intel с логотипом AMD на роторе.
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Технически подменить наклейку на фирменном кулере Intel не составило никакого труда, на эксплуатационных качествах обоих компонентов это тоже никак не сказалось.
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По сути, это была какая-то специфическая ирония продавца, который решил украсить продукцию Intel логотипом конкурента.
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