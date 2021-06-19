Японское правительство решило выделять на развитие полупроводниковой отрасли больше средств
Если не учитывать общих экономических процессов, которые наблюдались в Японии на протяжении последних десятилетий, то с американской полупроводниковой отраслью эту страну роднит отток производителей за пределы страны, а также отсутствие ярко выраженной государственной поддержки. По сути, власти США и Японии долгие годы руководствовались принципом «само растёт», не стремясь поддерживать полупроводниковую отрасль.
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Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга (Yoshihide Suga), как отмечает Nikkei Asian Review, при поддержке правительства намеревается утвердить план развития японской экономики, который подразумевает стимулирование появления в стране новых производств, переходу на возобновляемые источники энергии и модернизацию методов взаимодействия государственных ведомств с гражданами.
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Развивать полупроводниковую промышленность японские власти намереваются при активном участии американских и тайваньских компаний, последним будут полагаться субсидии и налоговые льготы. К концу десятилетия в Японии должна появиться сеть из тысячи водородных заправочных станций. Это явный реверанс в сторону крупнейшего автопроизводителя страны, корпорации Toyota Motor, которая продолжает пренебрегать батарейными электромобилями, вкладывая огромные средства в разработку силовых установок на водородных топливных элементах.
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