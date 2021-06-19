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Пострадавшее от пожара предприятие Renesas восстановит объёмы производства к концу июня

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Во второй половине марта пожар на одном из основных предприятий Renesas Electronics в Японии повредил оборудование и вызвал загрязнение так называемой «чистой комнаты», в которой обрабатываются кремниевые пластины. Как отмечает Nikkei Asian Review, ликвидировать последствия пожара на 95% удалось уже к 17 апреля, но на полную мощность предприятие выйдет только к концу июня из-за необходимости тщательной настройки оборудования.

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Источник изображения: Renesas Electronics, Nikkei Asian Review

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Ожидалось, что восстановить работоспособность предприятия удастся к концу мая, но тогда работы были завершены только на 88%. Возникшие провалы в поставках автомобильных электронных компонентов Renesas надеется наверстать во втором полугодии. По оценкам AlixPartners, дефицит автокомпонентов в этом году сократит объёмы производства автомобилей на 3,9 млн штук, а производители в итоге лишатся $110 млрд выручки. Современный автомобиль в среднем использует около 1400 полупроводниковых компонентов.

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