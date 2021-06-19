Усилия руководства NVIDIA по информационной подготовке сделки с Arm не проходят бесследно – некоторые аналитики без колебаний выражают уверенность в пользе этого тандема для серверного бизнеса американской компании. На страницах Barron’s опубликованы доводы специалистов Bank of America, которые убеждены, что к 2025 году выручка NVIDIA в серверном сегменте увеличится втрое от текущего уровня, и одни только центральные серверные процессоры с Arm-совместимой архитектурой будут приносить компании по $1,5 млрд в год.

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Источник изображения: The Street

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Не все эксперты столь же категоричны в оценках. В 2025 год сейчас мало кто решается заглядывать, но в 2024 году, по прогнозам аналитиков, выручка NVIDIA в серверном и игровом сегментах превысит $12 млрд в каждом случае, причём небольшой перевес сохранится на стороне игрового сегмента.