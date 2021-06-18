Обновлённая Tesla Model S получила более высокое напряжение силовой установки
Как выяснил сайт Electrek, после недавнего обновления силовая установка Tesla Model S подверглась некоторым изменениям. Электромобиль получил не только усовершенствованные электродвигатели, но и высоковольтную сеть постоянного тока с увеличенным до 450 В напряжением. Система охлаждения тяговой батареи тоже была усовершенствована, а ёмкость аккумулятора сократилась на символичные 4 кВт·ч до 100 кВт·ч. При этом запас хода по циклу EPA слегка увеличился до 650 км.
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Как отмечает источник, увеличению энергетической эффективности способствовало не только улучшенное охлаждение тягового аккумулятора, но и оптимизация проводки в сети высокого напряжения. Примечательно, что в инструкции к новой Tesla Model S производитель указывает на нежелательность пребывания электромобиля более 24 часов подряд при температуре выше 65 градусов Цельсия и ниже минус 30 градусов Цельсия.
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