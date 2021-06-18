В свете изучения динамики развития китайской полупроводниковой промышленности будет интересно взглянуть на статистику, опубликованную изданием South China Morning Post. За первые пять месяцев этого года, как сообщает источник, на территории Китая было выпущено 139,9 млрд разного рода интегральных микросхем и процессоров. Это на 48,3% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

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Источник изображения: AFP

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При этом основную часть данной продукции в Китае всё равно выпускают зарубежные компании. Импорт же компонентов почти в два раза превышает локальное производство. За первые пять месяцев этого года на территорию КНР было ввезено 260 млрд микросхем и процессоров, что на 30% больше результата аналогичного периода прошлого года. «Исконно китайские» производители с трудом добиваются прогресса в сфере литографии из-за американских санкций, которые ограничивают поставки в КНР технологий, материалов и оборудования американского происхождения.