Известный своими аппаратными модификациями видеокарт чешский энтузиаст Buildzoid на страницах HWBot отметился с новым рекордом среди одиночных видеокарт, достигнутым в тестовом приложении 3DMark Fire Strike Ultra – результат составил 18 417 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Buildzoid

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Частоты видеокарты Radeon RX 6900 XT при этом удалось поднять до 2931/17440 МГц, хотя в дополнение к штатной системе воздушного охлаждения использовался только ещё один вентилятор с оборотной стороны печатной платы. Впрочем, когда речь идёт об экспериментах Buildzoid’а, наверняка можно рассчитывать на аппаратную модификацию подсистемы питания видеокарты. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, он работал на частоте 4825 МГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme этой конфигурацией был получен результат 34 812 баллов, соответствующий второму месту как среди одиночных видеокарт, так и в модельном зачёте.