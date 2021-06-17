Radeon RX 6900 XT обновил рекорд 3DMark Fire Strike Ultra с воздушным охлаждением
Известный своими аппаратными модификациями видеокарт чешский энтузиаст Buildzoid на страницах HWBot отметился с новым рекордом среди одиночных видеокарт, достигнутым в тестовом приложении 3DMark Fire Strike Ultra – результат составил 18 417 баллов.
реклама
реклама
Частоты видеокарты Radeon RX 6900 XT при этом удалось поднять до 2931/17440 МГц, хотя в дополнение к штатной системе воздушного охлаждения использовался только ещё один вентилятор с оборотной стороны печатной платы. Впрочем, когда речь идёт об экспериментах Buildzoid’а, наверняка можно рассчитывать на аппаратную модификацию подсистемы питания видеокарты. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, он работал на частоте 4825 МГц при активности всех 16 ядер и 32 потоков. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme этой конфигурацией был получен результат 34 812 баллов, соответствующий второму месту как среди одиночных видеокарт, так и в модельном зачёте.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила