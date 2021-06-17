В условиях пандемии нормой стало общение по видеосвязи, поэтому различным деловым изданиям и аналитическим компаниям стало проще привлечь комментарии первых лиц крупных компаний IT-сектора. Ресурс Barron’s, например, пообщался с генеральным директором HP Inc. Энрике Лоресом (Enrique Lores) на тему изменения структуры спроса в пандемию.

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Глава HP Inc. в очередной раз произнёс тезис о том, что покупатели ноутбуков перешли от модели «один ноутбук на домохозяйство» к модели «один ноутбук каждому члену семьи». В условиях дефицита компонентов HP Inc. не может удовлетворить спрос на ноутбуки в полной мере, но руководство корпорации верит, что спрос на ноутбуки сохранится на высоком уровне и после пандемии – хотя бы в силу того, что люди чаще меняют ноутбуки, чем настольные системные блоки.

Спрос на устройства печати и расходные материалы тоже трансформировался. Люди стали меньше печатать в офисах, но дистанционная форма обучения привела к тому, что заметно вырос объём домашней печати документов для нужд учащихся. После завершения пандемии, как считают в HP Inc., баланс спроса вернётся в близкое к прежнему состояние, хотя гибридные методы работы никуда не уйдут.