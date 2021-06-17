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Дистанционная форма обучения подняла спрос на печать документов в домашних условиях

Ноутбуков по-прежнему на всех не хватает.
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

В условиях пандемии нормой стало общение по видеосвязи, поэтому различным деловым изданиям и аналитическим компаниям стало проще привлечь комментарии первых лиц крупных компаний IT-сектора. Ресурс Barron’s, например, пообщался с генеральным директором HP Inc. Энрике Лоресом (Enrique Lores) на тему изменения структуры спроса в пандемию.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Источник изображения: Pinterest

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Глава HP Inc. в очередной раз произнёс тезис о том, что покупатели ноутбуков перешли от модели «один ноутбук на домохозяйство» к модели «один ноутбук каждому члену семьи». В условиях дефицита компонентов HP Inc. не может удовлетворить спрос на ноутбуки в полной мере, но руководство корпорации верит, что спрос на ноутбуки сохранится на высоком уровне и после пандемии – хотя бы в силу того, что люди чаще меняют ноутбуки, чем настольные системные блоки.

Спрос на устройства печати и расходные материалы тоже трансформировался. Люди стали меньше печатать в офисах, но дистанционная форма обучения привела к тому, что заметно вырос объём домашней печати документов для нужд учащихся. После завершения пандемии, как считают в HP Inc., баланс спроса вернётся в близкое к прежнему состояние, хотя гибридные методы работы никуда не уйдут.

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17:14
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