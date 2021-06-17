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NVIDIA намекнула на появление новой графической архитектуры к 2023 году

В серверном сегменте она составит компанию центральным процессорам Grace.
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Виртуальная технологическая конференция NASDAQ с участием финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) невольно определила повестку первой части четверга, а сосредоточенность ведущего мероприятия на сделке с Arm очертила круг вопросов, которые обсуждались в ходе телеконференции.

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Источник изображения: KVGO

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Не стесняясь демонстрировать предмет домашнего интерьера, напоминающий хрустальный шар (на фото слева), Колетт Кресс в ходе рассказа о процессорной архитектуре Grace для серверного сегмента сочла нужным отметить, что её разработка началась ещё задолго до решения купить компанию Arm. Процессоры поколения Grace появятся на рынке в 2023 году, как обещает финансовый директор NVIDIA, они будут взаимодействовать с графическими процессорами нового поколения, используя оптимизированные интерфейсы с высокой пропускной способностью, и подобный симбиоз должен оказаться очень эффективным, по её мнению.

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Теги

nvidia видеокарты arm hopper grace
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