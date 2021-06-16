Европейские регуляторы могут затянуть рассмотрение сделки NVIDIA и Arm
Представители NVIDIA в лице генерального и финансового директоров в этом месяце единогласно выразили надежду, что сделка по покупке Arm за $40 млрд будет одобрена всеми заинтересованными инстанциями к марту 2022 года. Недавно к рассмотрению сделки приступили китайские антимонопольщики, если верить имеющейся информации. В случае с Mellanox именно по их милости NVIDIA несколько раз продлевала срок окончательного согласования сделки.
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Теперь Seeking Alpha со ссылкой на The Information сообщает, что у Еврокомиссии появились дополнительные вопросы к участникам сделки, к которым помимо NVIDIA и Arm следует отнести и SoftBank, ныне владеющую активами британского разработчика процессорных архитектур.
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Если стороны сделки не успеют предоставить требуемые документы до конца июня, то рассмотрение вопроса продлится ещё на два месяца, поскольку европейские чиновники возобновят работу после каникул только в сентябре этого года. Избранный в качестве ориентира срок завершения сделки в марте 2022 года при этом может сорваться.
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