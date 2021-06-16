Немецкий оверклокер Factorx2 решил напомнить, на что способна видеокарта Radeon RX 6900 XT, оснащённая водоблоком в составе хорошо продуманной системы жидкостного охлаждения. В тесте 3DMark Time Spy Extreme автору эксперимента удалось обновить модельный рекорд, который теперь соответствует результату 11 109 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Factorx2

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Radeon RX 6900 XT был разогнан до 2900/16800 МГц, центральный процессор Intel Core i9-7980XE при помощи водоблока достиг частоты 5.1 ГГц при активности 18 ядер и 36 потоков. Среди всех одиночных видеокарт этот результат добился лишь 32-го места, а в общем зачёте он не поднялся выше 79-й позиции, но эксперимент показал, на что способен Radeon RX 6900 XT при наличии жидкостного охлаждения, которое можно использовать на долговременной основе, в отличие от резервуара с жидким азотом.