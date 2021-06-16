Осенью следующего года выйдут платы для процессоров Intel Raptor Lake
Обобщив свежую информацию от проверенных блогеров, сайт VideoCardz сегодня сообщил, что в третьем квартале следующего года должны выйти материнские платы на основе наборов логики Intel серии 700, пригодные как для работы с процессорами Alder Lake, так и с процессорами Raptor Lake в исполнении LGA 1700. По сути, Raptor Lake станет промежуточным семейством до выхода 7-нм процессоров Meteor Lake, проектированием которых Intel уже активно занимается.
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Скорее всего, 7-нм процессоры Meteor Lake выйдут не ранее 2023 года, а Raptor Lake подоспеют к осеннему циклу обновления настольной платформы Intel 2022 года. Флагманский чипсет Intel Z690 для процессоров Alder Lake, по данным источника, появится в четвёртом квартале текущего года, а более доступные Intel B660 и H610 появятся уже в первом квартале следующего.
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