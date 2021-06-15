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HWiNFO готовится реализовать поддержку систем с архитектурой AMD Zen 4

Анонса ждать до следующего года.
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В этом месяце глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подчеркнула, что первые процессоры с архитектурой Zen 4 появятся в следующем году, они будут выпускаться по 5-нм технологии, если говорить о серверных EPYC, но обсуждать сроки появления потребительских процессоров этого поколения в AMD пока не готовы. Зато утилита HWiNFO в ходе готовящегося обновления обзаведётся поддержкой систем на основе архитектуры Zen 4.

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Источник изображения: HWiNFO

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Конечно, сам по себе этот факт ещё не означает близость анонса – такую поддержку можно реализовать и за год до появления первых товарных процессоров с данной архитектурой. Одновременно HWiNFO будет совершенствовать поддержку недавно выпущенных видеокарт NVIDIA и центральных процессоров Intel Rocket Lake.

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Roditch
16:40
Для начала прочти определение "расизма", прежде чем обсуждать нормы русского языка.
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Renegade1979
16:40
А давно в Польще Колобжег называют Кольбергом?
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Виталий Shokerxxx
16:39
если так проводить то и РФ бы не было без Киевской Руси так что все русские и есть хохлы водку с салом и те и другие уплетают. а во все времена была любимая забава друг друга мочить.
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
ахахах
16:38
ты в какой именно области Украины хочешь жить?
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Bare_Metal
16:37
А знаешь кто прототип Карлсона? Герман Геринг - личный друг Астрид Линдгрен.
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
ахахах
16:36
буферная зона будет там,а Украина на несколько частей поделена
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Renegade1979
16:36
Еще в 1960х так себя сами нигры называли. В речах Мартина Лютера Кинга можно увидеть, как он возмущается бесправием "нигров" и требует гражданских прав!! Потом нигры начали возмущаться, что их обзываю...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Adam01
16:35
То есть получается несмотря на то что языки всех стран признают государственность Украины и пишут "в Украине", русский язык следует традициям с 2013 года если верить Путину и дискриминирует государств...
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Aavan Avanov
16:32
Крикун это не толстяк, крикун это крикун, его вырезали из left 4 dead
World War Z: появится режим от первого лица и Камчатка
Bare_Metal
16:32
16Гб неприемлемо мало.
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
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