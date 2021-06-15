HWiNFO готовится реализовать поддержку систем с архитектурой AMD Zen 4
В этом месяце глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подчеркнула, что первые процессоры с архитектурой Zen 4 появятся в следующем году, они будут выпускаться по 5-нм технологии, если говорить о серверных EPYC, но обсуждать сроки появления потребительских процессоров этого поколения в AMD пока не готовы. Зато утилита HWiNFO в ходе готовящегося обновления обзаведётся поддержкой систем на основе архитектуры Zen 4.
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Конечно, сам по себе этот факт ещё не означает близость анонса – такую поддержку можно реализовать и за год до появления первых товарных процессоров с данной архитектурой. Одновременно HWiNFO будет совершенствовать поддержку недавно выпущенных видеокарт NVIDIA и центральных процессоров Intel Rocket Lake.
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