Восьмого июня, как сообщает Nikkei Asian Review, американское правительство опубликовало содержательный доклад о рисках экономического и политического характера, имеющих отношение к азиатским странам. В силу понятных причин претендовать на место Китая в качестве главной угрозы никто не смог, поскольку она на протяжении всех 250 страниц отчёта упоминалась более 500 раз.

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Источник изображения: TSMC

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С другой стороны, для маленького Тайваня упоминание в количестве 80 раз тоже не является лестной характеристикой, особенно с учётом дружественной политики острова по отношению к США. Власти последней из стран просто пришли к выводу, что зависимость от тайваньских поставщиков электронных компонентов создаёт уязвимость для американской экономики, особенно в свете близости к этой территории Китая с его очевидными претензиями.

По мнению тайваньских поставщиков, желающим сотрудничать с США компаниям придётся задуматься о диверсификации каналов поставок, либо даже о строительстве предприятий в Северной Америке. Эксперты утверждают, что на реализацию полноценного импортозамещения в американской промышленности может уйти более двадцати лет, не говоря уже о колоссальных материальных затратах. Перестроить всё в одночасье не удастся.