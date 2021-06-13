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Doogee S86 Pro поступит в продажу на AliExpress и Banggood со скидкой

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Китайская компания Doogee, один из ведущих производителей смартфонов, заключённых в защищённый корпус, скоро выпустит модель, оборудованную термометром. Грядущая новинка будет называться Doogee S86 Pro. На старте продаж она будет доступна с ощутимой скидкой.



На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 функция термометра может быть довольно востребованной. Чтобы проверить температуру тела, достаточно поднести Doogee S86 Pro к человеку на пару секунд. Расстояние должно составлять порядка 2-3 см.

Грядущая новинка может похвастаться защищённым корпусом с дополнительными резиновыми вставками и алюминиевыми пластинами, повышающими уровень прочности. На лицевой панели, в углах, есть большие выступы, благодаря которым обеспечивается дополнительная защита экрана при падении «лицом» вниз.





Производителем заявлена защита IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Модель сможет пережить падение с высоты до 1,5 метра на твёрдую поверхность и погружение под воду на глубину до 1,5 метра на 30 минут. Кроме того, смартфону не страшна температура как -20 градусов, так и +50 градусов.

В Doogee S86 Pro будет установлен HD+ дисплей с разрешением 720 x 1 560 точек. Диагональ матрицы составит 6,1 дюйма. Для селфи в смартфоне будет использовать фронталка на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Сзади вместе с термометром расположатся 16-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный датчик изображения для портретной съёмки.

Аппаратная платформа в Doogee S86 Pro будет построена вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G60, дополненной 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель в смартфоне будет рассчитан на 128 ГБ данных и получит поддержку расширения картой microSD. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 8 500 мА*ч. По словам производителя, время автономной работы на полном заряде в режиме обычного использования составит 48 часов.



Doogee S86 Pro получит поддержку технологии Near Field Communication. Также отметим режим работы в перчатках, навигационный приёмник GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Есть в смартфоне и отдельная клавиша для запуска приложений.

Старт продаж смартфона запланирован на 15 июня 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость уже известна – 250 долларов. Однако, купить Doogee S86 Pro на AliExpress и Banggood можно будет за 170 долларов, то есть со скидкой порядка 32%. Специальное предложение будет действовать с 15 по 20 июня 2021 года. А тем временем на официальном сайте китайская компания разыгрывает пять смартфонов и пять носимых гаджетов.
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