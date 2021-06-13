Японский энтузиаст Momomo_US продолжает делиться интересной информацией даже в выходные, поэтому его рассуждения о намерениях Intel сменить конструктивное исполнение потребительских процессоров в недалёком будущем наверняка попадут на благодатную почву в большинстве тематических интернет-конференций.

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Источник изображения: Twitter, YuuKi_AnS

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Автор утверждает, что на смену LGA 17xx будет предложено конструктивное исполнение LGA 18xx. Наличие в обозначениях «неизвестных» в виде двух последних числовых позиций допускает возможность эволюционного развития внутри каждого исполнения – так, как это было с LGA 1151/1155/1156, например. Известно, что процессоры Alder Lake получат конструктивное исполнение LGA 1700 (на иллюстрации выше), они выйдут осенью этого года. Сегодня мы выяснили, что до конца года Intel получит первые инженерные образцы процессоров Meteor Lake с 7-нм кристаллом в составе компоновки. Нельзя исключать, что они примерят на себя исполнение LGA 1800 или ему подобное.