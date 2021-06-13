Введение в мае прошлого года новой стадии американских санкций привело к тому, что китайская компания Huawei Technologies к середине сентября лишилась возможности получать от TSMC любые полупроводниковые компоненты, а в случае с процессорами, разработанными дочерней компанией HiSilicon, это сулило не самые приятные последствия для всего профильного бизнеса.

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Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии представителей руководства Huawei, год спустя китайский гигант продолжает демонстрировать решимость сохранить бизнес HiSilicon, и даже не собирается сокращать персонал подразделения, численность которого в прошлом году превышала 7000 человек.

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Источник изображения: HiSilicon

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Huawei Technologies является частной компанией, поэтому избавиться от HiSilicon акционеры её не заставят, даже если подразделение будет глубоко убыточным. С другой стороны, HiSilicon перепрофилируется на разработку компонентов иного предназначения, а выпускать их компания надеется в сотрудничестве с партнёрами, не использующими технологии американского происхождения. Тем более, что руководство Huawei продолжает надеяться на отмену американский санкций в перспективе ближайших трёх лет.