Инженерные образцы 7-нм процессоров Intel Meteor Lake будут готовы в этом году
Компания Intel не особо скрывает, что уже находится в активной фазе разработки 7-нм кристаллов процессоров Meteor Lake, которые в одноимённых серийных изделиях будут соседствовать с кристаллами иного происхождения. Получивший известность своими экспериментами с инженерными образцами 10-нм процессоров Intel Sapphire Rapids энтузиаст YuuKi_AnS на своей странице в Twitter опубликовал выдержку из майских откровений на страницах китайского ресурса Bilibili.
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По данным первоисточника, которые за прошедший месяц могли немного устареть, компания Intel до конца текущего года будет располагать инженерными образцами процессоров Meteor Lake, в состав которых войдут самостоятельно выпускаемые Intel первые в её истории 7-нм кристаллы. Впрочем, к моменту начала серийного производства этих потребительских процессоров Intel уже может наладить выпуск 7-нм компонентов для ускорителей вычислений Ponte Vecchio, но не факт, что именно собственными силами.
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