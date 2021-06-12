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SK innovation готова поставлять производителям электромобилей пожаробезопасные аккумуляторы

Одним недостатком у электромобилей станет меньше.
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<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
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-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке

Тяговые литиевые аккумуляторы с катодами на основе никеля обеспечивают высокую плотность заряда, но они достаточно легко воспламеняются как от перегрева, так и от механических повреждений. Южнокорейская компания SK innovation, по информации Business Korea, на данный момент поставила около 270 млн аккумуляторных ячеек, которые нашли применение в 2,5 млн транспортных средств с электродвигателями, и случаев их воспламенения зарегистрировано не было.

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Источник изображения: Korea Herald

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По словам представителей компании, она разработала технологию предотвращения распространения пожара от одной ячейки к другой в составе тяговой батареи, которую можно применять даже в аккумуляторах с высокой плотностью заряда. Усовершенствованные по этому принципу батареи компания начнёт поставлять автопроизводителям с 2023 года. Защита от распространения пожара не вынуждает жертвовать запасом хода или скоростью зарядки, что важно для эксплуатационных характеристик электромобиля.

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электромобили аккумуляторы
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Юрий Мешков
09:00
Долбаные ушлепки майнинга!
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
ахахах
08:59
небольшими штрафами Россия пока прощает и смотрит,но терпение может однажды лопнуть
Власти США намереваются усложнить жизнь техногигантам новым пакетом законов
Max Gudov
08:58
Так ведь уже есть пассивные фреонки, даже некоторые российские производители делают под заказ и цены вполне сравнимые с СЖО - около 10 тыс рублей. Единственное, что на данный момент производитель дела...
Фреоновые парокомпрессионные системы охлаждения компьютеров, их готовые серийные решения
357caliber
08:58
=) Ну думай так, хорошо, ведь никто же не запрещает тут это делать.
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Дункан Маклауд
08:58
Периферийный эрзац капитализма.
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
LEVAK
08:57
Забавно конечно, но для кого эти цены. В майнинге продолжает падать доходность, игрокам за такой прайс она нафиг не упала. Кто-то в цепочке поставок явно опоздал с поднятием цены.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 в России продают со скидкой до 30 000 рублей
357caliber
08:56
BSD это и не линукс вроде даже.
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Дункан Маклауд
08:55
3 бакса в день с одной карты? Охуеть какой большой доход. Нужно быть сверхразумом чтобы купить несколько таких и держать 24/7 в надежде отбить стоимость одной хотя б за год.
Защита от майнинга у RTX 3070Ti тоже бесполезна - карта зарабатывает до 5$ в день на ERGO, RVN и CFX
ахахах
08:55
это несерьёзные картинки,когда всё закрыто
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Павел Кузнецов
08:54
а как же влошившие по 32 кефира в ноду? когда им доход получать?
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