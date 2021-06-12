SK innovation готова поставлять производителям электромобилей пожаробезопасные аккумуляторы
Тяговые литиевые аккумуляторы с катодами на основе никеля обеспечивают высокую плотность заряда, но они достаточно легко воспламеняются как от перегрева, так и от механических повреждений. Южнокорейская компания SK innovation, по информации Business Korea, на данный момент поставила около 270 млн аккумуляторных ячеек, которые нашли применение в 2,5 млн транспортных средств с электродвигателями, и случаев их воспламенения зарегистрировано не было.
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По словам представителей компании, она разработала технологию предотвращения распространения пожара от одной ячейки к другой в составе тяговой батареи, которую можно применять даже в аккумуляторах с высокой плотностью заряда. Усовершенствованные по этому принципу батареи компания начнёт поставлять автопроизводителям с 2023 года. Защита от распространения пожара не вынуждает жертвовать запасом хода или скоростью зарядки, что важно для эксплуатационных характеристик электромобиля.
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