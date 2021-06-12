Обновлённый Apple iPad mini станет уменьшенной копией iPad Air
Обобщив всю имеющуюся информацию о внешнем виде и особенностях оснащения обновлённого iPad mini, который может выйти ближе к концу года, ресурс Front Page Tech опубликовал компьютерные эскизы, позволяющие получить представление о дизайне нового компактного планшета Apple. Рамки вокруг дисплея должны стать тоньше, что в совокупности с удалением физической кнопки «Home» должно позволить увеличить диагональ рабочей поверхности дисплея. Нынешний планшет располагает 7,9-дюймовым дисплеем, новый при внешних габаритных размерах 206,3 х 137,8 х 6,1 мм слегка увеличит этот показатель за пределы восьми дюймов.
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Дактилоскопический датчик расположится на кнопке питания, да и в целом iPad mini будет напоминать уменьшенную копию iPad Air образца 2020 года. Планшет получит улучшенные динамики, порт Lightning уступит место более универсальному USB-C, будет предусмотрена поддержка более компактного стилуса Apple Pencil. Устройство будет основано на процессоре A14 и обеспечит поддержку сетей 5G. Цветовая гамма на старте продаж будет ограничена чёрным, серебристым и золотистым вариантами.
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